Ghinelli: “troppa gente in giro, anche over 65. Aretini non uscite di casa. Raffica di controlli in parchi, uffici postali, negozi. La prossima settimana arrivano le 4mila mascherine dalla Cina”

l sindaco Alessandro Ghinelli ha fatto, come di consueto, il punto sulla situazione Coronavirus in diretta social. “Il nostro dato è confortante – ha esordito – c’è un solo nuovo caso fino alla mezzanotte di ieri. In provincia, invece, il dato non è ugualmente confortante.

La città di Arezzo, anche a livello regionale, ha i contatti meno sviluppati rispetto al periodo temporale. I contagi, quindi, non crescono quanto nel resto della Regione o in provincia. Questo conferma che le nostre restrizioni realative alle libertà personali, di questo si tratta, funzionano. Si tratta infatti, sì di restrizioni a diritti, ma diventano secondari rispetto alla salute”.

E il sindaco ha rivolto un nuovo appello a non uscire per salvaguardare sè stessi ma soprattutto gli altri: “ci sono troppe persone in giro, sia in città ma soprattutto nelle periferie. Io stesso avevo detto: potete fare una passeggiata. Ma questo anche oggi ha significato affollamento. La Polizia Municipale ha trovato troppa gente in giro, ad esempio nella strada di San Fabiano. Dobbiamo stare a casa per il bene nostro e soprattutto per il bene degli altri. Nessuno di noi, ricordatelo bene aretini, sa se ha contratto il virus. Molti sono portatori sani, asintomatici, ma lo possono trasmettere.

Faccio queste raccomandazioni soprattutto agli over 65, mi dicono che ce ne sono troppi che trovano scuse per fare giratine. Vanno al supermercato ma comprano solo due cose. Vi sottoponete a un rischio, mi raccomando caldamente di rimanere tutti a casa.

Gli aretini over 65 sono 24mila, circa un quarto della popolazione, di questi 17mila non hanno figli residenti in città. La raccomandazione che faccio è che se c’è una rete familiare venga attivata. Se non c’è abbiamo attivato il servizio Nonni sicuri, ma usatelo solo se non ci sono parenti che possano fare la spesa o andare in farmacia per gli anziani. Abbiamo già fatto 60 servizi domiciliari, ma anche 150 chiamate di supporto ad anziani che avevano necessità di indicazioni come comportarsi”.

In merito alla segnalazione di stranieri che permangono nei giardini di Campo di Marte, non recintati, il sindaco ha rivolto una raccomandazione alla Polizia Municipale affinchè intervengano.

E sulla loro attività ha fornito i dati: “gli agenti oggi hanno controllato 11 parchi, qualcuno aveva aperto ed è stato allontanto, oltre che gli uffici postali, dove si verificano assembramenti, e 67 negozi, uno è stato chiuso perchè per ben due volte non aveva rispettato il decreto. Tre i verbali a cittadini in giro senza giustificato motivo”.

Il primo cittadino ha anche concluso: “stiamo aspettando le 4mila mascherine che ci sono state inviate dalla Cina. Se ne prevede la consegna in Italia la prossima settimana”.