Coronavirus, i dati della Prefettura: “in dieci giorni controllate oltre 11mila persone, quasi 700 denunce”. Crollo dei reati. Ecco il nuovo modello per l’autocertificazione

E’ la Prefettura a fornire i dati complessivi relativi ai controlli svolti, nel periodo 11-23 marzo, dalle Forze di Polizia, dalle Polizie Locali e dalla Polizia Provinciale finalizzati ad accertare la ragioni che consentono gli spostamenti delle persone.

“Le contestazioni, con la denuncia all’autorità giudiziaria per l’inosservanza delle disposizioni impartite dal Governo – spiega la nota della Prefettura – riguardano soggetti trovati a circolare senza una valida giustificazione ovvero con motivazioni risultate non veritiere a seguito degli accertamenti svolti”.

“E’ stata applicata la sanzione della chiusura di una esercizio commerciale per dieci giorni, in quanto il titolare non garantiva il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra i clienti e poneva in vendita beni diversi da quelli consentiti” chiarisce ancora la comunicazione.

Ecco nel dettaglio i numeri:

Persone controllate n. 11.461

Persone denunciate ex art. 650 C.P. n. 641

Persone denunciate ex artt. 495 e 496 C.P. n. 20

Persone denunciate per altri reati n. 20

Persone arrestate n.2

Esercizi commerciali controllati n. 5.764

Titolari esercizi commerciali denunciati ex art. 650 C.P. n. 11

Titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente n. 2

Sospensioni esercizi commerciali disposte n. 1

Per quanto riguarda la giornata di ieri, i risultati dei controlli sono i seguenti:

Persone controllate n. 1.012

Persone denunciate ex art. 650 C.P. n. 56

Persone denunciate ex artt. 495 e 496 C.P. n. 3

Persone denunciate per altri reati n. 0

Persone arrestate n.1

Esercizi commerciali controllati n. 413

Titolari esercizi commerciali denunciati ex art. 650 C.P. n. 3

Titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente n. 0

Sospensioni esercizi commerciali disposte n. 0

Le Forze di Polizia, i Comandi delle Polizie Locali ed il Comando della Polizia Provinciale proseguono, con grande professionalità, nell’incessante azione diretta ad assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento ma anche con l’intento di far comprendere la consapevolezza dell’importanza di limitare allo stretto indispensabile gli spostamenti delle persone.

Al riguardo, si trasmette il nuovo modello di autodichiarazione, appositamente predisposto, che le Forze di Polizia e le Polizie Locali possono fornire agli interessati destinatari delle attività di controllo, onde attestare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti al di fuori della propria abitazione.

SCARICA IL NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE

Il modello è stato aggiornato, alla luce delle disposizioni introdotte con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 che ha stabilito che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.