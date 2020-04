Coronavirus, il punto del sindaco. Ospite Capone, presidente Industriali: “imprese stupiranno per loro voglia di fare”

“Due nuovi casi oggi ad Arezzo. Centoquaranta le persone controllate dalla Pm e dieci le sanzioni elevate per violazione al DPCM. Drone ancora in azione. Intervento anche al Pionta dove alcuni soggetti stavano facendo attività illecite. Una sanzione anche ad una persona trovata senza mascherina” questi i numeri forniti dal sindaco Ghinelli nella consueta conferenza stampa su Facebook per fare il punto sul Coronavirus.

Ha poi precisato la chiusura di tutte le attività per il 25 aprile e il primo maggio “ad eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole. Consentita anche la consegna a domicilio di generi alimentari, solo con prenotazione on line o telefonica”. Stop, come a Pasqua e Pasquetta, anche ai distributori automatici.

Le disposizioni sono contenute in un’ordinanza sindacale che si abbina a quella relativa alla chiusura, negli stessi giorni, di tutti i mercati, che comunque al momento vendono solo generi alimentari.

Ospite il presidente di Confindustria Toscana Sud, Antonio Capone: “le aziende hanno bisogno di sapere quando ci sarà questa ripartenza. La fermata è stata più che legittima. Oggi siamo in una fase di contenimento e servono regole di convivenza, per primo per le imprese”. Ed ha concluso: “sono sicuro che se ci danno la possibilità di riaprire le imprese stupiranno per la loro voglia di fare”.