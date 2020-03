Coronavirus, il punto della situazione. Ghinelli: “prima rata Tari posticipata. Tutte le info su servizi e uffici sul sito del Comune. Ancora appello al buon senso”. La Asl: “nell’Aretino il numero più basso nella Sud Est. Trasmissione solo da contatti esterni alla provincia e alla città”

Consueta conferenza stampa del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, da stasera in diretta streaming per evitare contatti e assembramento di persone. Presenti anche il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini e gli assessori Lucia Tanti e Marcello Comanducci. Presente, inoltre, il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso.

È stato fatto il punto sui casi, uno solo in più rispetto a ieri. Il tampone positivo riguarda una donna anziana di Arezzo. Sono quindi 14 i casi totali nell’Aretino. E il punto è stato fatto anche sulle quarantene, come sui provvedimenti e sui servizi dell’Amministrazione. Sono stati chiariti anche alcuni punti del decreto del presidente del Consiglio in vigore da oggi che estende la zona protetta a tutta Italia e invitati ancora gli aretini a far prevalere il buon senso.

Il direttore generale della Asl ha fornito informazioni epidemiologiche.

