Teatro Mario Spina: nuove date spettacoli Frank Matano e Giobbe Covatta

Il Teatro Mario Spina comunica le nuove date degli spettacoli rinviati per l’emergenza Corona virus FRANCI con Frank Matano andrà in scena il giorno 3 Maggio alle ore 21,15

SCOOP con Giobbe Covatta è stato spostato al giorno 8 maggio alle ore 21,15

Rimangono validi i biglietti già acquistati .

Al momento del rinvio lo spettacolo Franci era sold out quindi non ci saranno nuovi biglietti in vendita, per quello di Giobbe Covatta rimanevano alcuni biglietti che saranno regolarmente in vendita nei prossimi giorni.