Coronavirus, il vescovo: “la chiesa non abbandona nessuno. Prevalga il buon senso”

Conferenza stampa del vescovo Riccardo Fontana. Tema di stringente attualità: il Coronavirus. Lo stesso ha scritto una lettera a tutta la diocesi in cui si invitano i fedeli al buon senso, cioè ad essere “prudenti, forti, temperanti ed attenti al bene comune. Chi si fida in Dio non si lascia prendere dalla disperazione per via della virtù della fede, perchè sa che nel cooperare tutti, scienziati, autorità, troveremo la soluzione”.

Monsignor Fontana ha inoltre ricordato le misure precauzionali adottate dai vescovi toscani in termini di funzioni religiose e attività parrocchiali.

INTERVISTA AL VESCOVO RICCARDO FONTANA



LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI SABATO 7 MARZO ORE 12:30