Coronavirus, proseguono i test sierologici. I laboratori convenzionati

Proseguono i test sierologici, quelli per individuare anticorpi generati dal virus, sui cittadini e lavoratori toscani più esposti a rischi di contagio. La priorità è stata data all’inizio ad operatori sanitari, medici, forze dell’ordine e ospiti delle case di riposo. Poi la platea si è allargata a quei lavoratori che hanno contatti con il pubblico, individuando un elenco di laboratori convenzionati: quaranta all’inizio, poi diventati quarantuno. L’ultimo ingresso è la Biomolecular Diagnostic di Firenze.

Il costo del test per tutti le categorie di lavoratori elencati nell’ordinanza n. 39 del 19 aprile sono a carico del servizio sanitario regionale. La scelta di sottoporsi all’esame è volontaria. Si tratta comunque di una platea potenziale di 240mila persone, che si sommano alle almeno 140 mila della prima fase.

I lavoratori (o le aziende, qualora se ne vorranno fare loro carico) possono contattare la struttura più vicina al luogo di lavoro o residenza per prenotare il test, ma si potrà chiaramente rivolgersi anche a strutture più lontane. L’esame individua la presenza di anticorpi nel sangue che ci generano nel caso uno sia entrato in contatto con il coronavirus. In caso di esito positivo o dubbio, sarà obbligatorio a quel punto sottoporsi a tampone per individuare chi eventualmente fosse ancora contagioso: nell’attesa ognuno dovrà adottare adeguate misure di cautela e isolamento a tutela della salute propria e della collettività, informando anche il proprio medico. La campagna di screeningn sarà distribuita nell’a rco di almeno tre settimane, ma potrebbe distendersi anche in un periodo di tempo più ampio.

Ecco l’elenco dei laboratori dove è possibile effettuare i test:

Provincia di Arezzo

CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA – FOIANO DELLA CHIANA (tel. 0575.641106)

SAN GIUSEPPE ANALISI – AREZZO (tel. 0575.3734459 – 392.9065215)

Città metropolitana di Firenze

AMBULATORI MISERICORDIA CAMPI BISENZIO (tel. 055.89411 – 342.9506677)

BIOMOLECULAR DIAGNOSTIC – FIRENZE (tel. 055.570762 334.8459802)

ISTITUTO PROSPERIUS – FIRENZE (tel. 055.50661)

ISTITUTO FANFANI – FIRENZE (tel. 055.4970324 – 055.4970486 – 055.4970636)

NUOVA IGEA – FIRENZE (tel. 055.600546 -055.6540501 – 055.4376697 – 055.701607)

ISTITUTO ECOMEDICA – EMPOLI (tel. 0571.99281)

LEA SRL – EMPOLI (tel. 0571.543985 – 371.3547896)

ISTITUTO RAGIONIERI – SESTO FIORENTINO (tel. 055.4200056)

SYNLABMED – SESTO FIORENTINO (tel. 055.4211617)

Provincia di Grosseto

ISTITUTO SENESE – GROSSETO (tel. 0564.24190)

LABGAMMA – GROSSETO (tel. 0564.451184 – 0564.458999 – 335.323966)

Provincia di Livorno

BIOLABOR – LIVORNO (tel. 340.3494270 – 346.8404949)

MULTITEST – LIVORNO (tel. 331.7411339)

CASA DI CURA VILLA TIRRENA – LIVORNO (tel. 0586.263101)

LABORATORIO NUOVO – CECINA (tel. 0586.635170)

Provincia di Lucca

CAM – VIAREGGIO (tel. 0584.962153)

ECOL STUDIO – LUCCA (tel. 0583.808840)

LABORATORIO PIERONI – CAMAIORE (tel. 348.2894690)

LAM SANVITO – CAPANNORI (tel. 0583.936430)

LAMM SRL – LUCCA (tel. 0583.581491)

Provincia di Massa-Carrara

BIOMEDIX – AULLA (tel. 0187.420680)

BIANALISI – VILLAFRANCA LUNIGIANA (tel. 0187.493638)

LABORATORIO ANALISI BRUNO – CARRARA (tel. 0585.857987)

LABORATORIO APUANO – MASSA (tel. 348.2894690)

LABORATORIO ANALISI TIRRENO – CARRARA (tel. 0585.631795)

Provincia di Pisa

CENTRO ANALISI CASCINA – CASCINA (tel. 050.711123)

CENTRO RICERCHE CLINICHE – PISA (tel. 050.503020)

KOBIOL – PISA (tel. 351.6684845)

LACC – PONTEDERA (tel. 0587.53924)

LAM – PISA (tel. 050.44022)

Provincia di Pistoia

BIOMEDICAL – MONSUMMANO TERME (tel. 0572.951359 Monsummano Terme – 0574.604147 Prato)

CDL OMNIA MEDICA – PISTOIA (tel. 0573.26683)

DATA MEDICA – MONTECATINI TERME (tel. 0572.911611 – 324.5612221)

SANAVIR SRL – PISTOIA (tel. 0573.506329)

Provincia di Prato

DIAGNOSYS – PRATO (tel. 0574.31303 – 25063)

IAMA – PRATO (tel. 388.3676306)

Provincia di Siena

CENTRO ANALISI CLINICHE ALBA – POGGIBONSI (tel. 0577.600893)

CENTRO DIAGNOSTICO SENESE – SIENA (tel. 0577.51026)§

POLO GGB – SIENA (tel. 0577.381312)