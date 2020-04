Delitto di via della Robbia, verso la sentenza

La prossima udienza è fissata per il 7 maggio, ancora in videoconferenza. Con l’imputato, Federico Ferrini collegato dal carcere di San Benedetto tramite internet. E in quel giorno nei confronti del 38enne, accusato dell’omicidio volontario della prostituta-amica Maria Aperecida Venancio De Sousa, avvenuto a colpi di spranga nella notte tra il 25 e il 26 agosto del 2019 nell’abitazione della donna in via della Robbia ad Arezzo, verrà con tutta probabilità emessa anche la sentenza.

Stamani in un’udienza sempre in videoconferenza il giudice Soldini ha ammesso il rito abbreviato, come chiesto dal legale Gionata Giannini, basandosi anche sulla relazione portata dell’avvocato in merito alla buona condotta tenuta dal 38enne in carcere. Al legale lo stesso Ferrini ha anche consegnato un documento scritto di proprio pugno nel quale si scuserebbe con i suoi familiari e con quelli della vittima. Documento che sarà consegnato al giudice.

Costituiti a parte civile la sorella della donna e l’ex marito. E fissata così la prossima udienza per il 7 maggio.