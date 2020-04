Coronavirus, Rossi: “mascherina obbligatoria fuori dalle abitazioni, non appena sarà consegnata a tutti i cittadini”

Con questo post apparso poche ore fa nella pagina Facebook del Governatore della Toscana Enrico Rossi che ha deciso di rendere obbligatoria la mascherina fuori delle abitazioni, non appena ogni singolo comune della Toscana sia riuscito a distribuirne almeno tre a testa. Infatti sempre oggi la regione toscana ha diramato un comunicato per la distribuzione di gratuita a tutti i cittadini della toscana di 10milioni mascherine circa 3 a testa.

QUESTO IL POST APPARSO POCHE ORA FA NELLA PAGINA FB DEL GOVERNATORE ROSSI

“Abbiamo deciso di distribuire tramite i comuni 10 milioni di mascherine gratuitamente ai cittadini della Toscana.

Si tratta quasi di tre mascherine a testa.

Abbiamo ordinato altre dieci milioni di mascherine.

Vogliamo dare continuità a questa iniziativa di prevenzione primaria, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le mascherine verrano date ai Comuni della Toscana e chiederemo loro che siano consegnate quanto più possibile casa per casa, anche avvalendosi dei volontari che sono straordinari, sempre e in questo periodo ancora di più.