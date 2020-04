Coronavirus, un nuovo caso positivo a Bibbiena

Un nuovo caso nel comune di Bibbiena. Lo annuncia il Sindaco nel video serale. Siamo a 12 casi, 9 domiciliati, 3 ricoverati ma in condizioni stabili.

Le mascherine arriveranno la settimana prossima e verranno portate a tutte le famiglie del comune.

Il Sindaco commenta:” Verranno distribuite grazie ai volontari delle associazioni che costituiscono ad oggi la protezione civile comunale. Vi prego di non aprire a nessuno finchè non dirò ufficialmente ch l’amministrazione ha attivato la distribuzione effettiva a zone”.

Il primo cittadino si sofferma anche sul numero dei tamponi effettuati ad oggi in Casentino che sono stati 350 tamponi. Vagnoli commenta: “Non è un numero adeguato per me, devono essere aumentati assolutamente e continuerò a sollecitare in questo senso. Da domani saranno disponibili i test seriologici e spero che verranno aumentati i tamponi nella popolazione”.

GUARDA IL VIDEO IN DIRETTA DEL SINDACO FILIPPO VAGNOLI