Coronavirus, scattati i controlli con i droni. Le immagini e il video. Il sindaco “città pressoché vuota. Ma anche oggi 8 denunce”

E’ stato il sindaco Alessandro Ghinelli, nella conferenza stampa quotidiana sulla situazione Coronavirus, a comunicare i dati relativi all’attività di controllo per verificare la presenza di cittadini fuori casa senza giustificato motivo.

“La Polizia Municipale ha controllato Campo di Marte e il mercato del Giotto, come le zone verdi. Partito anche il controllo via droni. In totale verificate 75 persone, per otto è scattata la denuncia”.

Il sindaco ha mostrato le immagini rilevate dall’alto: “si nota che di fatto non c’è grande frequentazione della città. Sono abbastanza soddisfatto degli aretini nei confronti di un contagio che è moderatamente in crescita, non si deve abbassare la guardia, insisto”.

Nelle immagini, infatti, si vedono, ad esempio, code ordinate ad un supermercato e ragazzi che giocano in un cortile, che all’arrivo del drone si dileguano. Oltre a tante zone, anche del centro cittadino, pressochè vuote.

“Ad oggi la Polizia Municipale ha controllato più di duemila persone e elevato 55 denunce in totale” questo il dato generale fornito dal primo cittadino.