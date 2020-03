Coronavirus, Ghinelli: “i tamponi da lunedì allo stadio. Test nell’abitacolo dell’auto, basta abbassare il finestrino. Non sono analisi a tappeto, chi deve farlo viene chiamato dalla Asl”

“I dati nazionali sono molto preoccupanti. Nei prossimi giorni attendiamo un picco. In città la situazione è sotto controllo. Non lo è in provincia, dove il contagio è più diffuso. Ad Arezzo, secondo le previsioni, dovremo avere il massimo dei casi intorno al 28 marzo” ha spiegato il sindaco Alessandro Ghinelli nella consueta conferenza stampa social per fare il punto sul Coronavirus.

“Siamo sulla strada giusta per veder ridurre prossimamente il numero dei contagi. Il nostro è un comportamento virtuoso, ma questo non significa che si debba abbassare la guardia” ha aggiunto.

In merito ai tamponi il primo cittadino ha comunicato una grossa novità: “l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Municpale, e su iniziativa della Asl, ha deciso di deputare un logo specifico all’effettuazione dei tamponi e sarà allo stadio. Il soggetto al quale deve essere fatto il tampone, che sarà chiamato dalla Asl, non si può andare di propria iniziativa, farà una breve coda in macchina, abbasserà il finestrino e gli sarà fatto il tampone. Si tratta di un metodono per garantire maggiore sicurezza e diminuire la possibilità di contagio”

Ed ha annunciato ancora: “insieme al sindaco di Firenze e ad altri sindaci della Toscana ho sottoscritto una lettera destinata al presidente della Regione Enrico Rossi affinchè valuti i modi e le tecniche per la chiusura delle attività produttive non necessarie. E’ una misura forte che chiediamo per una settimana, che anticiperà lo stop per le ferie pasquali. Serve per ridurre il più possibile il contagio, possibile nelle sedi di lavoro e nei mezzi di trasporto”.

Invece, sui supermercati Ghinelli ha concluso: “ci viene suggerito da più di un cittadino, di dotare gli ingressi di una webcam per individuare quelli con meno coda. Le immagini potranno essere trasmesse nel sito del supermercato”.