Coronavirus, Tiemme: “a bordo bus è obbligatorio l’uso della mascherina”

L’uso della mascherina di protezione individuale è obbligatorio anche a bordo dei bus. In ottemperanza all’ordinanza n° 26 del 6/4/2020 del Presidente della Regione Toscana sul contenimento dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, su tutta la flotta autobus (urbani ed extraurbani) di Tiemme Spa, nonché all’interno dei locali aziendali di accesso al pubblico, è in vigore l’obbligo per passeggeri e personale Tiemme di indossare mascherina di protezione avendo cura di coprire naso e bocca per tutta la durata del viaggio. L’obbligo è valido a partire da oggi, martedì 14 aprile 2020 e fino a nuove disposizioni.

Nel dettaglio, gli autisti in servizio, qualora verifichino ad una fermata la presenza di utenti senza mascherina, non dovranno farli salire a bordo. Su tutti i mezzi in servizio verranno affissi appositi cartelli che vietano l’ingresso sugli stessi agli utenti che non indossano mascherina protettiva.

Le disposizioni sull’uso obbligatorio della mascherina vanno ad aggiungersi alle precedenti misure già adottate, nelle precedenti settimane, da Tiemme in merito alle modalità di salita a bordo dei bus e che riassumiamo di seguito:

• sulla porta di salita a bordo dei bus sono affisse indicazioni sul numero massimo di passeggeri che può essere trasportato a secondo della tipologia del mezzo: bus lunghissimo e bipiano: posti 11; bus lungo (12 metri): posti 9; bus normale (10 metri): posti 7; bus medio: posti 5; bus corto: posti 4.

• in caso di disattivazione dell’obliteratrice a bordo, gli utenti possono scrivere a penna la data e l’orario di salita sul biglietto.

• l’ingresso e la discesa dal bus deve avvenire esclusivamente dalla porta centrale/posteriore

• A bordo dei bus è vietato all’utenza sedersi nei sedili vicino all’autista (i sedili non utilizzabili sono individuati con apposite segnalazioni)

• E’ sospesa, fino a nuove disposizioni, la vendita di titoli a bordo da parte degli operatori di esercizio

• A bordo dei bus l’utenza è invitata a distribuirsi rispettando la distanza raccomandata tra una persona e l’altra.

Tiemme ricorda che tutte le misure adottate in questa fase straordinaria sono elencate e raccolte nella sezione dedicata del proprio sito web www.tiemmespa.it, accessibile dalla home page.