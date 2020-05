Coronavirus, un solo nuovo caso nell’Aretino. 12 i guariti

Ecco la situazione dalle ore 14 del giorno 12 (ieri, ndr) alle ore 14 di oggi, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19, evidenzia un solo nuovo caso nel Comune di Loro Ciuffenna (di 53 anni), ad Arezzo. Lo comunica nel report giornaliero la Asl.

I guariti sono 22, 6 in provincia di Siena,12 ad Arezzo, 4 ad Grosseto.

Ecco il dato dei guariti per Comune di sorveglianza:

Arezzo 2

Badia Tedalda 1

Bibbiena 1

Castiglione d’Orcia 1

Cavriglia 1

Chianciano Terme 1

Colle di Val d’Elsa 1

Grosseto 1

Monterotondo Marittimo 1

Montevarchi 3

Orbetello 1

Pratovecchio Stia 1

Roccastrada 1

San Giovanni Valdarno 1

San Quirico d’Orcia 1

Sansepolcro 1

Sarteano 1

Sinalunga 1

Terranuova Bracciolini 1

Nessun nuovo decesso.

Abbiamo quindi, in totale 406 casi in carico. Tra questi 272 persone sono in isolamento domiciliare, 53 in Ospedale, 996 guariti.

Nei giorni 12 e 13, i tamponi analizzati sono 1056, tra cui sono stati individuati 35 positivi, si tratta sia di ripetizioni che di nuovi casi.