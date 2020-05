In città un solo contagio negli ultimi sette giorni. Ma il sindaco Ghinelli ha comunque invitato ad a tenere alta la guardia.

Per quanto riguarda i controlli della Pm sono stati 60 i fermati, due multe per violazione al decreto, 25 per violazione al codice della strada. Sciolti assembramenti in zona via Trasimeno. E controlli anche sul take away.

Dati comunque anche oggi confortanti con un solo nuovo contagio in tutta la provincia.