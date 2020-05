Coronavirus, un solo nuovo caso nell’Aretino

La situazione dalle ore 14 dal giorno 21 alle ore 14 del giorno 22 maggio relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 6 nuovi casi (più uno extra ASL, Firenze): 1 in provincia di Arezzo, 5 in provincia di Siena.

Quindi per comune di sorveglianza:

1 a Montevarchi

1 a Poggibonsi

1 a Colle di Val d’Elsa

3 a Siena

I guariti sono 6: 4 a Siena, 1 ad Arezzo, 1 a Grosseto

Per comune di sorveglianza:

1 a Abbadia San Salvatore

1 a Castiglion Fiorentino

1 a Sarteano

2 a Torrita di Siena

1 a Grosseto

Abbiamo in totale 274 casi in carico. Tra questi 174 persone sono in isolamento domiciliare, 33 in Ospedale, 1.145 guariti.

Dalle ore 14 dal giorno 21 alle ore 14 del giorno 22 maggio sono stati effettuati 876 tamponi tra cui 21 sono positivi (ripetizioni + nuovi casi).