Coronavirus,7 nuovi casi nell’aretino

La situazione dalle ore 14 del giorno 4 settembre alle ore 14 del giorno 5 settembre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 7 nuovi casi. I Comuni indicati sono quelli di sorveglianza.

Castelfranco Piandiscó

1 – Uomo di 38 già in isolamento domiciliare, sintomatico – indagine in corso

San Giovanni Valdarno

2 – Uomo 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall’Albania, asintomatico

Laterina Pergine

3 – Uomo di 38 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Castiglion Fiorentino

4 – Uomo di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Cavriglia

5 – Donna di 75 anni già in isolamento domiciliare, rientrata da Courmayeur, sintomatica

Foiano della Chiana

6 – Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Ortignano Raggiolo

7 – Bambina di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica.

Il Dipartimento di Prevenzione ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti che ha evidenziato, per il momento, 7 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono 2.742 le persone in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Ci sono 8 ricoveri presso le malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.077 tamponi.