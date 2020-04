Corso di qualifica gratuito “Food Wellness”. L’attività formativa della Confcommercio prosegue anche da remoto

Si apre a maggio il corso di qualifica professionale “Food Wellness” per diventare responsabili della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica. Un corso completamente gratuito, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, e di contenuti ampi e articolati, vista la durata complessiva di 800 ore, di cui 560 in aula e 240 di stage.

Le lezioni, secondo il progetto, si svolgeranno nelle aule formative di via XXV Aprile, ma c’è un piano B: qualora il periodo di sospensione delle attività formative causato dall’emergenza sanitaria Covid–19 dovesse permanere, si svolgeranno on line, con l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che saranno rese disponibili dall’Agenzia Formativa Confcommercio Arezzo per permettere agli iscritti di collegarsi e studiare da casa.

L’obiettivo del corso è offrire ai partecipanti un titolo valido da spendere nel settore della ristorazione e delle produzioni tipiche: durante le lezioni potranno acquisire competenze nel campo dell’organizzazione delle attività ristorative, della promozione e del marketing. La formazione punterà inoltre sulla disciplina del settore agrituristico e della gestione dell’impresa agrituristica, insieme alle tecniche di accoglienza e valorizzazione del territorio.

Tra gli sbocchi professionali, quelli di cuoco o assistente in piccole aziende agricole, biologiche e biodinamiche, negli agriturismi tradizionali o dove si lavora la terra, in fattorie didattiche o semplici B&B. Ma anche in ostelli di campagna ed eco-villaggi con attività agricole, luoghi di ospitalità informali e agricamping.

Il corso è rivolto a giovani e adulti, non occupati e occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore; diploma professionale di tecnico; esperienza lavorativa nel settore, ammissione al quinto anno dei percorsi liceali e accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2020 attraverso il sito internet di Confcommercio Arezzo www.confcommercioformazionearezzo.it o inviando una mail a [email protected]

Per informazioni ed iscrizioni contattare l’Ufficio Formazione della Confcommercio di Arezzo, in via XXV Aprile 12, al numero di telefono 0575350755 oppure scrivere a [email protected]