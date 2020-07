Cortona, evento meteo 15-17 novembre 2019: procedura per il sostegno e la ricognizione danni

La regione Toscana ha attivato la procedura per l’immediato sostegno e ricognizione danni per privati e attività economiche e produttive

Si informa la cittadinanza che sono stati messi a disposizione dal dipartimento di protezione civile nazionale (OCDPC n. 674/2020) e gli uffici regionali a supporto del commissario delegato, i modelli che possono utilizzare i nuclei familiari e le attività economiche e produttive danneggiati dall’evento meteorologico del 15-17 novembre 2019.

In particolare:

Modello B1 per i nuclei familiari

Modello C1 per le attività economiche e produttive

I modelli, che sono scaricabili in questa pagina, vanno presentanti al comune ove è ubicato il bene danneggiato:

per i privati : a mano presso il protocollo del comune o inviati per posta elettronica certificata pec all’indirizzo [email protected] o anche tramite raccomandata a/r all’indirizzo comune di Cortona, piazza della Repubblica 1 52044 Cortona (Ar) – Servizio protezione civile (in tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio pec);

: a mano presso il protocollo del comune o inviati per posta elettronica certificata pec all’indirizzo o anche tramite raccomandata a/r all’indirizzo comune di Cortona, piazza della Repubblica 1 52044 Cortona (Ar) – Servizio protezione civile (in tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio pec); per le attività economiche e produttive: unicamente via pec, entro il termine inderogabile delle ore 59 del 07/08/2020.

Con tali modelli è possibile fare due cose, sia per i privati che per le imprese:

1) chiedere il contributo di immediato sostegno

è un contributo di importo massimo di euro 5.000,00 per i nuclei familiari e 20.000,00 euro per attività economiche e produttive (che includono imprese, liberi professionisti e associazioni noprofit che esercitano un’attività economica) e serve per il recupero della funzionalità della abitazione principale, abituale e continuativa o della sede dell’attività economica e produttiva: si sottolinea che non sono accoglibili richieste per fabbricati in tutto o in parte realizzati in maniera difforme dalle vigenti disposizioni urbanistiche e comunque dalla normativa in materia.

2) fare la ricognizione dei danni subiti

sia per i nuclei familiari sia per le attività economiche e produttive, ai fini di una eventuale attivazione di procedura di contributo che potrebbe avere importi maggiori e con finalità di ripristino degli immobili sopra indicati, che abbiano riportato danni maggiori e più gravi tali da non poter essere ripristinati con il contributo di immediato sostegno.

Con la modulistica indicata, possono essere segnalati anche danni alle pertinenze (a condizione che si configurino come unità strutturale unica rispetto all’immobile destinata ad abitazione o a sede di attività economica o produttiva) e le aree o fondi esterni al fabbricato ove si trova l’abitazione o la sede di attività economica o produttiva (a condizione che siano direttamente funzionali all’accesso al fabbricato medesimo).

Possono inoltre essere segnalati danni agli arredi della cucina e relativi elettrodomestici e della camera da letto per le abitazioni principali, e quelli ai locali destinati al ristoro e ai relativi elettrodomestici per le attività d’impresa.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile rivolgersi al servizio ambiente e protezione civile del comune di Cortona, al numero 0575 – 678408 o 0575 – 678397 (dal lunedì al venerdì orario 9-13) o alla mail [email protected] .