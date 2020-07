Danilo Rea e la sua improvvisazione di piano solo: gran finale per il Valdarno Jazz Summer 2020

Chiusura in grande stile per il Valdarno Jazz Summer 2020: sarà ospite Danilo Rea e la sua celebre improvvisazione di piano solo. La 36/a edizione della rassegna diretta dai musicisti Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia, termina così in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, venerdì 31 luglio, alle ore 21.30. Lo svolgimento del concerto vede la collaborazione di Music Pool e si terrà in tutta sicurezza, come i precedenti appuntamenti nelle piazze di Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini: è stata una versione inedita e ridotta rispetto agli anni precedenti a causa delle incertezze dettate dal momento storico e dall’emergenza sanitaria, che non hanno permesso agli organizzatori di poter pianificare un programma ancora più ampio.

Un concerto unico di un interprete gentile e apprezzato non solo in tutta la penisola italiana: Danilo Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione. Le sue idee convergono nelle performance con forme delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Così, con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale, il suo estro creativo, Danilo plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità che si aprono agli ascoltatori. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

“Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta, nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”, ha detto il pianista.

Per assistere al concerto sarà necessario prenotarsi, per meglio agevolare le procedure di sicurezza, all’indirizzo [email protected] (o chiamare il numero: 055 9126268): il costo dei biglietti è di 12 euro, 10 ridotto.

Classe 1957, romano di scelta e adozione, ma nato a Vicenza, Danilo Rea ha da subito, sin da molto giovane, capito e immaginato la sua via. Dall’incanto per i vecchi vinili di Modugno al vero gioco che lo contraddistingue: suonare il piano, vivere la musica, sognare la melodia e abbandonarsi all’armonia. La passione diventa studio al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma in pianoforte con il massimo dei voti e dove insegna nella cattedra di jazz fino al 2017. Appena maggiorenne esordisce con lo storico Trio di Roma con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto. Con questa formazione e, successivamente, con la creazione dei Doctor 3 (con Pietropaoli e Fabrizio Sferra), Rea ha stabilito la norma del piano trio jazzistico all’italiana. La sua musica è sempre stata caratterizzata da un’unione e una commistione fra i più svariati generi musicali. Da sempre presente e ancora attuale, l’intenso rapporto con la musica classica, lo porta verso la pubblicazione nel 2003 di “Lirico”, in cui miscela lirica e jazz improvvisando sui temi operistici mettendone in luce la grande attualità. Oltre a essere il primo jazzista ad avere un concerto di piano solo alla sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica (nel 2003) la sua carriera è ricca di importanti collaborazioni italiane e internazionali. Il 2016 è stato l’anno nel quale, con il tour di Umbria Jazz in Cina, i suoi concerti sono arrivati in alcune fra le città più importanti del mondo. Il 3 novembre 2016 gli viene consegnato il prestigioso Premio Vittorio De Sica per la Musica.