Cortona, in corso la valutazione delle domande presentate per i buoni spesa

Il Governo ha destinato al Comune di Cortona 139.405,04 euro a sostegno delle famiglie del territorio in difficoltà, per buoni spesa e forniture di generi alimentari.

Nella prima fase dell’emergenza, l’amministrazione comunale ha optato per la distribuzione dei pacchi alimentari. Al 3 giugno, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, ha accolto 355 domande, per un totale di 5.511 persone aiutate. Il 70% del budget è stato destinato all’acquisto di pacchi alimentari di varie misure in base al numero dei componenti dei nuclei familiari, mentre il restante importo è stato destinato all’erogazione di buoni spesa per generi alimentari e beni di prima necessità.

Il bando per entrare in graduatoria, ed ottenere tali buoni, è partito il 15 maggio ed è scaduto il 1 giugno. Le domande, circa 300, sono in queste ore in fase di valutazione. L’Ufficio Servizi Sociali conta di pubblicare la graduatoria definitiva lunedì, al massimo martedì. Aspetto fondamentale nella procedura di erogazione dei buoni, è la massima trasparenza nei rapporti con gli esercizi commerciali convenzionati per l’accettazione dei voucher. L’amministrazione comunale intende agire nell’erogazione di suddetti buoni nel miglior modo possibile, valutando le richieste con velocità e correttezza allo stesso tempo.