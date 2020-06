Cortona On The Move 2020 dall’11 luglio al 27 settembre, possibile prolungamento fino a fine ottobre

L’associazione culturale ONTHEMOVE scioglie le riserve: il festival internazionale di visual narrative Cortona On The Move si svolgerà anche quest’anno con un programma di eventi, mostre e organizzazione strutturati nel pieno rispetto delle normative previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il festival, che giunge quest’anno alla sua decima edizione, aprirà l’11 di luglio e si concluderà il 27 settembre con una possibile proroga per il mese di ottobre. Sarà un’edizione speciale dedicata al progetto The COVID-19 Visual Project, ridimensionata negli spazi espositivi e nei giorni di apertura che inizialmente saranno garantiti nei fine settimana, con possibili aperture infrasettimanali.

L’associazione culturale ONTHEMOVE, organizzando il festival in un periodo così complesso e critico per il nostro Paese, vuole dare un segnale di ripartenza e, nonostante le difficoltà logistiche e finanziarie legate alla crisi pandemica, farà di tutto per garantire come ogni anno un festival di qualità e per rendere ancora una volta Cortona un luogo vivo e stimolante per turisti e residenti.

Gli eventi, come talk, workshop e incontri con i fotografi che nelle passate edizioni si svolgevano durante le giornate inaugurali sono rinviate al fine settimana conclusivo di Cortona On The Move 2020. L’eventuale estensione del festival al mese di ottobre sarà valutata insieme alle istituzioni e ai partner e sarà comunicata entro il 31 agosto.

A breve comunicheremo i contenuti e le modalità di fruizione di questa edizione speciale di Cortona On The Move che celebra il suo decennale in un anno così difficile.

La programmazione dell’edizione 2020 non sarebbe stata possibile senza il sostegno dell’Amministrazione del Comune di Cortona, della Regione Toscana, del Main Partner Intesa Sanpaolo e degli altri sponsor che hanno creduto nel festival rinnovando il loro impegno.