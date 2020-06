“Cortona in Fiore”, in arrivo la prima edizione che trasformerà in un giardino a cielo aperto la città

Fin dalle prime ore di domenica 21 giugno, il centro storico della città etrusca si trasformerà in un giardino a cielo aperto con la prima edizione di “Cortona in Fiore”. L’evento floreale, che si protrarrà per l’intera giornata, prevede la mostra e la vendita di fiori e piante in Piazza della Repubblica e Piazza Signorelli.

Il pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, anche i più piccoli si potranno divertire con il laboratorio floreale creativo allestito in Piazza della Repubblica da Fiori e Idee Marilena. I bambini di tutte le età impareranno a creare composizioni floreali e ad usare foglie e fiori di ogni tipo in modo creativo.

“L’amministrazione comunale ha fortemente voluto questo evento, che dopo l’epidemia di coronavirus, rappresenta una ripartenza del territorio – afferma il Sindaco Luciano Meoni – I fiori, oltre che decoro, sono anche gioia e questa fiera dimostra che la città è viva e che gli imprenditori hanno volontà di ripartire”.

Sarà una domenica all’insegna dei fiori ma anche dell’arte. Sarà infatti visitabile l’esposizione “Cracking Art”, a cura di Massimo Magurano, presso il Chiostro Palazzo Casali in Piazza Signorelli. La mostra, patrocinata dal Comune di Cortona, resterà visibile fino al prossimo 15 luglio.

“Le ricchezze artistiche di Cortona insieme ai progetti di rilancio che stiamo elaborando, daranno a breve risultati concreti. Cortona, nonostante la crisi, è tra le poche mete che dimostrano una ripartenza” – conclude il primo cittadino.