Movimento 5 Stelle Arezzo: “Arezzo Fiere e Teatro Tenda, i cittadini chiedono il conto”

Dopo aver insabbiato velocemente la pratica Arezzo Fiere con un debito che supera i 3

milioni di euro e nessun piano di rilancio per una struttura che, solo nel 2018, ha

generato ben 4 milioni di euro di debiti, è la volta del fantomatico Teatro Tenda, struttura

costruita e lasciata a se stessa, pochissimi spettacoli ma ben 76.000 euro di manutenzione.

Soldi, come sempre, dei cittadini.

Soldi che potrebbero essere investiti in sicurezza, ambiente, scuola, sanità.

Possibile che nessuno dica nulla?

Possibile che gli Aretini accettino ancora, dopo tutti questi anni, un modus operandi così

grottesco? Un modo di lavorare che è lo stesso delle precedenti amministrazioni che si sono

via via alternate.

Oltre alle pose in mascherina ed ai librettini pubblicitari, sempre e solo a spese dei cittadini,

cosa sta facendo questa Amministrazione? Perché non abbiamo un piano di rilancio per

Arezzo Fiere e per il Teatro Tenda?

Ci sono liste e candidati a sindaco che altro non sono che i soliti volti del passato, un

passato che ha generato questo tipo di problemi e che non ha saputo dare risposte e piani di rilancio. Essi sono responsabili di scelte di partito relative al Centro Fiere e ai debiti da esso generati nonché all’abbandono del Teatro Tenda, mentre gli Aretini continuano a pagare il conto salatissimo di gestione scellerate che durano da decenni.

Il nostro impegno è libero, non scendiamo a compromessi, non facciamo giochi di potere,

abbiamo solo voglia di costruire una città diversa.

Movimento 5 Stelle Arezzo