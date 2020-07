Cortona On The Move dall’11 luglio al 27 settembre 2020

Il festival internazionale Cortona On The Move è il primo festival italiano a ripartire dopo l’emergenza sanitaria e alla sua decima edizione compie una svolta verso il visual narrative. Il programma di eventi e mostre saranno strutturati nel rispetto delle normative previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il festival aprirà l’11 di luglio e si concluderà il 27 settembre con una possibile proroga per il mese di ottobre. Il focus di questa edizione è incentrato su The COVID-19 Visual Project, la piattaforma online nata dal team di Cortona On The Move in collaborazione con Intesa Sanpaolo – main partner del festival – con l’obiettivo di creare un archivio e una memoria storica collettiva sulla pandemia. Sarà esposta una selezione dei lavori che sono stati commissionati dal festival per formare l’archivio, insieme a immagini tratte dalle open call e dagli archivi dell’Esa – Agenzia Spaziale Europea.

Le 21 mostre saranno esposte a Cortona in Palazzo Capannelli, in esterna nel centro storico del borgo toscano e presso la Fortezza del Girifalco.

L’Associazione Culturale ONTHEMOVE, organizzando il festival in un periodo così complesso e critico per il nostro Paese, vuole dare un segnale di ripartenza e, nonostante le difficoltà logistiche e finanziarie legate alla crisi pandemica, farà di tutto per garantire al pubblico un’esperienza unica e rendere una volta ancora il borgo di Cortona un luogo vivo e stimolante per turisti e residenti.

Impegnato da dieci anni nella valorizzazione della fotografia documentaristica, Cortona On The Move evolve verso il linguaggio del visual narrative per comprendere una più ampia varietà di narrazioni capaci di raccontare le storie del nostro mondo. Un mondo che nel 2020 deve fare i conti con nuove storie, nuovi approcci, nuove normalità.

La collaborazione con ESA, Agenzia Spaziale Europea, porta per la prima volta al festival un linguaggio visivo in costante sviluppo, quello della tecnologia impiegata nei satelliti. Franco Ongaro, Direttore di Tecnologia, Ingegneria e Qualità dell’ESA afferma: “L’Agenzia Spaziale Europea innova la tecnologia per espandere la nostra conoscenza dell’Universo e migliorare la nostra vita quotidiana. Con questo progetto portiamo in mostra la nostra visione dallo spazio sia della vita sulla Terra sia dello spazio profondo. Non è solo una vetrina della bellezza dell’Universo, ma è anche uno strumento utile per comprendere e migliorare”.

Gli eventi, i workshop e gli incontri con i fotografi che nelle passate edizioni si svolgevano durante le giornate inaugurali sono programmate dal 24 al 27 settembre 2020.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, afferma: “Con grande piacere siamo nuovamente vicini al Festival, che ritorna nella sua forma tradizionale. Cortona On The Move è in piena sintonia con il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, che rivolge sempre più attenzione alla fotografia e al mondo dell’immagine ai quali sarà dedicata, in Piazza San Carlo a Torino, la quarta sede delle nostre Gallerie d’Italia. Una delle ragioni per andare a Cortona è certamente, tra le venti esposizioni proposte, la mostra di fotografie eccezionali di Gabriele Galimberti e Paolo Woods, che interpretano la suggestiva bellezza di importanti musei italiani durante il lockdown.”

“Il 2020 lascerà un segno indelebile nella storia moderna e ancora una volta le immagini racconteranno alle prossime generazioni il momento straordinario che stiamo vivendo. Siamo convinti che saranno proprio le immagini, fotografiche e video, a raccontare e a lasciare in maniera irreversibile una traccia dell’impatto che ha determinato l’emergenza sanitaria Covid 19 nella vita quotidiana, attraversando le emozioni di tutti noi, e dando voce ai cambiamento imprevisti che hanno impattato sulla nostra -normalità-“ Afferma Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging & Marketing Director, Imaging Technology & Communication Group di Canon Italia, “In una circostanza così complessa siamo davvero molto fieri di confermare la nostra partnership al fianco Festival Internazionale Cortona On The Move nel ruolo di Digital imaging Partner. L’associazione Culturale ha deciso di dare voce, nella sua 10ima edizione, ai racconti dei professionisti, che attraverso la forza del linguaggio visivo, ci trasportano nelle incredibili storie di vita di questo tempo e ci aiutato a leggere in maniera riflessa l’intesità del momento che stiamo vivendo, la sua complessità sociale e le sfumature che lo contraddistinguono”.

“La Fondazione CR Firenze sostiene questo festival per il suo valore artistico ma anche sociale – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Mai come in questa edizione la narrazione visiva assume una funzione di memoria storica importante. La pandemia ci ha sorpreso impreparati materialmente ed emotivamente, e tutti abbiamo compiuto uno sforzo per modificare in maniera repentina le nostre vite. La stessa Fondazione ha saputo trasformarsi per venire incontro ad esigenze del tutto nuove. Sono certo che ora, passata l’emergenza sanitaria, il contributo dei lavori protagonisti di edizione dedicata al Covid-19 sapranno aiutarci a riflettere su quanto accaduto per proiettarci con più consapevolezza verso il futuro”.

Alcuni dei progetti fotografici in mostra a Cortona On The Move 2020 sono stati prodotti nell’ambito del progetto Cortona Visual Narratives Scholarship. Il progetto rientra nella rete di attività previste da Fotografia Emergente in Italia, il disegno di gemellaggio tra il Comune di Cortona e il Comune di Reggio Emilia finanziato da ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nell’ambito del bando Sinergie, dedicato al sostegno di gemellaggi fra comuni per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile.

“La ripartenza condivisa del Comune di Reggio Emilia e del Comune di Cortona – afferma l’assessora Raffaella Curioni del Comune di Reggio Emilia – assume un valore ancora più importante se si considera che è interamente affidata alle potenzialità e alle proposte di giovani creativi under 35. Mettere in rete le esperienze di Reggio Emilia e Cortona nel campo della cultura giovanile arricchisce significativamente i percorsi battuti sino ad ora dalle due città e permette di nutrire aspettative incoraggianti verso i sentieri che si preparano ad essere aperti insieme, in vista dei prossimi mesi in cui questi centri culturali saranno impegnati in un costante dialogo e in scambi di competenze e talenti”.

La programmazione dell’edizione 2020 si avvale del sostegno dell’Amministrazione del Comune di Cortona, della Regione Toscana e della Fondazione CR Firenze.