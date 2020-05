Cortona: parcheggi gratuiti, la Giunta valuta la fattibilità

Parcheggi gratuiti per agevolare i cittadini e aiutare gli operatori economici nella ripresa delle loro attività. L’amministrazione comunale di Cortona ha accolto la richiesta presentata dall’assessore alla polizia municipale Alessandro Storchi, gruppo Lega, per sospendere il pagamento dei parcheggi delimitati dalle strisce blu. Il sindaco, Luciano Meoni, sta seguendo la situazione con interesse.

L’entrata in vigore del provvedimento, che avrebbe validità dal 15 giugno al 15 settembre, dipende dalle effettive disponibilità di bilancio. In base alla loro consistenza, sarà disposta, o meno, la concreta applicazione della delibera. «Lo spirito di questa proposta formulata dall’assessore Alessandro Storchi (gruppo Lega) – spiega il sindaco – è quello di dare un ulteriore aiuto alla cittadinanza in una fase di importante ripresa. Prima di approvarla, e di renderla applicabile (dal 15 giugno al 15 settembre) dobbiamo verificare gli ultimi aspetti di natura finanziaria. E’ nostra intenzione, comunque, fare in modo di venire incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori economici».