Cortona: pulizia delle strade, due giorni di variazioni alla sosta

Due giorni di pulizia del fogliame dalla sede stradale nel centro di Cortona, il Comune emana un’ordinanza per le variazioni alla disciplina della sosta.

Le novità riguardano Via Santa Maria Nuova con la temporanea istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, compresi quelli di Polizia, Soccorso, nonché quelli al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno il giorno 01/12/2020, dalle ore 05:30 alle ore 10:00. In piazzale Mazzini (intera area) la temporanea istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, compreso quelli di Polizia, Soccorso, nonché quelli al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno riguarda il giorno 03/12/2020, dalle ore 05:30 alle ore 10:00.