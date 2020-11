Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività

Dichiarazione dell’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini

“Crediamo con questa iniziativa di chiarire i dubbi e di venire incontro alle molteplici richieste avanzate da privati e professionisti in merito alla proroga dei titoli edilizi in corso. Abbiamo infatti predisposto un modulo precompilato, conforme alla ultime novità legislative, in modo da facilitare gli adempimenti di tecnici e cittadini. Lo stesso può essere facilmente scaricato dal sito del Comune”.

L’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini annuncia soddisfatta l’attivazione del link https://www.comune.arezzo.it/notizie/proroga-termini-inizio-ultimazione-dei-lavori-dei-permessi-costruire-delle-scia con il quale sarà possibile avvalersi della possibilità di proroga, di un anno o tre anni, per i termini di inizio e ultimazione dei lavori purché i relativi titoli edilizi non siano scaduti o in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con i nuovi strumenti approvati o adottati.

“Tale facoltà, ricordo – così conclude l’assessore – viene ammessa fino al 31 dicembre prossimo e vale anche per i permessi per i quali l’amministrazione ha già accordato una proroga precedente”.