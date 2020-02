Cortona, una domenica ricca di eventi

Eventi, iniziative e appuntamenti riempiranno la domenica cortonese del 23 febbraio.

L’ultimo giorno di festa del mese prevede, infatti, lo svolgimento di una serie di manifestazioni che si ricollegano al divertimento e all’attività sportiva.

A Terontola è in programma la festa di carnevalededicata ai bambini: protagoniste saranno le maschere e i trenini per i piccoli, che circoleranno lungo le strade del centro abitato fin dalle prime ore del pomeriggio. Il corteo carnevalesco prevede la partenza dal locale centro sociale, per poi dirigersi verso la sr 71 Umbro-casentinese, viale della Stazione e piazza della Stazione.

Da qui, la sfilata muoverà in direzione di via delle Fosse Ardeatine, via Morelli e piazza Madre Teresa di Calcutta. Al termine del corteo, la festa proseguirà nei locali del centro sociale, dove sarà allietata da momenti di animazione per i bambini e dagli assaggi di panini e dolci tipici carnevaleschi. Il carnevale di Terontola vedrà la presenza, anche quest’anno, della banda musicale Giacomo Puccini di Pozzuolo Umbro che accompagneràil pomeriggio con un repertorio musicale ispirato alla festa.

Sfilata di carnevale anche a Mercatale dove i carri allegorici saranno messi in strada dalle 14 del pomeriggio. L’edizione di quest’anno sarà la prima organizzata dalla proloco della Valdipierle. I carri sono approntati dagli stessi rioni che partecipano al palio della Valdipierle.

Il corteo prenderà il via dalla località Mengaccini, cui seguirà il passaggio da Mercatale; si sposterà, poi, verso l’abitato di Lisciano Niccone e ritornerà verso il centro di Mercatale, con arrivo in piazza don Antonio Mencarini. In programma anche momenti di divertimento e assaggi di dolci di carnevale.

Gli avvenimenti di carattere sportivo della domenica cortonese saranno due: la diciottesima edizione del trofeo Città di Cortona di mountain bike, memorial Marco Migliacci e Giovanni Infelici, e l’edizione 2020 della Motopompa estreme di enduro, ottavo memorial Gianluca Biagianti.

Il trofeo Città di Cortona di mountain bike, organizzatodal Ciclo club Quota mille, in collaborazione con la Lega ciclismo Uisp, fa parte del trofeo Colli e valli 2020 e del trofeo Etrusco mtb 2020. La prova si articola su un percorso di 25 chilometri, con un dislivello di 1100 metri. Il percorso, in gran parte rinnovato, si sviluppapartendo da piazza del Mercato (via alle ore 9.30) e attraversa il centro storico di Cortona, passando per piazza della Repubblica. Percorre la parte alta della città fino alla basilica di santa Margherita, da dove inizia il tracciato tecnico sopra i monti del parterre.

Risalendo verso il Torreone, inizia il tratto del percorso nei sentieri sterrati, e single track, della montagnacortonese, al quale seguirà il rientro verso la città ripercorrendo il tracciato dei monti del parterre. Arrivo nella zona dei giardini pubblici, in san Domenico.

La Motopompa estreme è, invece, una manifestazione di enduro, non competitiva, a scopo benefico, ed è aperta a moto enduro in regola con il codice della strada. L’evento è organizzato da Bj racing team Asd. La partenza è fissata dall’abitato di Tavarnelle alle ore 9.30.