Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!!

Se amate gli stuzzichini croccanti questa ricetta vi conquisterà: semplicissima, veloce, gustosa e sfiziosa potrete proporla come aperitivo, stuzzichino, come secondo piatto o piatto unico… In ogni modo farà impazzire tutti, soprattutto i più piccoli che di solito le adorano!!

La cottura al forno poi rende queste crocchette leggere e salutari, quindi via libera a tutti, potete mangiarle senza sensi di colpa!!

CROCCHETTE DI POLLO AL FORNO SUPER GUSTOSE!! (per 4 persone)

1 petto di pollo intero di primissima qualità

1 uovo

1 cucchiaio spezie miste per carni/arrosti

100 gr parmigiano grattugiato

Pangrattato quanto basta

Sale

L’idea in più:

– se raddoppiate la dose diventa un ottimo piatto unico per 4 persone

– lasciate i bocconcini di pollo nell’uovo sbattuto e spezie coperti in frigo per almeno 3 ore prima di impanarle, saranno più teneri e saporiti!

– una volta pronte le crocchette potete surgelarle prima di cuocerle disponendole su vaschette ermetiche con coperchio separando i vari strati con carta forno…al momento giusto vi basterà infilare in forno bello caldo direttamente da surgelate!

PREPARAZIONE

Pulire il pollo prestando attenzione a rimuovere bene tutta la cartilagine e gli ossicini centrali, tagliare quindi in cubetti/pezzetti belli spessi.

In una insalatiera capiente sbattere l’uovo, aggiungere un paio di prese di sale e le spezie miste facendo amalgamare bene quindi mettete dentro i cubetti di pollo.

Mettere il parmigiano e il pangrattato in altre due ciotole medie, iniziare a passare un bocconcino di pollo alla volta prima sul parmigiano premendo bene su ogni lato, poi sul pangrattato sempre premendo benissimo tutta la superficie.

Disporre su teglia rivestita con carta forno, accendere il forno a 215°C per farlo scaldare bene.

Infornare per una quindicina di minuti, o fino a cottura.

Attenzione a non cuocerli eccessivamente altrimenti i bocconcini risulteranno un pó troppo secchi ed asciutti…devono avere una doratura uniforme dorata ma non troppo scura..

Servire calde accompagnate da salse come mayonese, barbecue e ketchup, oppure con un contorno a piacere…

Sarà un piatto sfiziosissimo!!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci