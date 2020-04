Il CSI Comitato di Arezzo si offre come sportello telefonico per informazioni sul decreto “Cura Italia” per il settore sportivo anche per le società non affiliate all’ente.

Il servizio è gratuito e disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

Mattina dalle ore 10:30 alle 12:00

Pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:00

348 1858483 – [email protected] Lorenzo Bernardini

