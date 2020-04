Curtolo: “la didattica a distanza, con un enorme sforzo, è diventata strumento scolastico principale”

“La scuola è un grande strumento di coesione sociale. Sembra difficile poter avere questo cura, soprattutto nei confronti dei più piccoli, con la didattica a distanza. Invece ci stiamo riuscendo. Con difficoltà certo ma è importante che rimanga questo contatto tra insegnanti, alunni e famiglie” ha detto il provveditore Roberto Curtolo, ieri sera ospite nella conferenza via social del sindaco Ghinelli.

“Ci siamo dovuti adeguare improvvisamente, la didattica a distanza per la scuola è sempre stato un aiuto. Ci siamo adeguati, quindi, a farla diventare lo strumento principale, con un enorme sforzo. La scuola non poteva essere interrotta e non è stata interrotta” ha aggiunto.

Ed ha concluso: “la parte iniziale del prossimo anno scolastico sarà dedicata al recupero”.

Per quanto riguarda esami, sia di terza media promozioni, vale la doppia opzione, in base al rientro o meno a scuola entro il 18 maggio, come comunicato dal Ministro Azzolina: