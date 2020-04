Sansepolcro: Stagione teatrale, è possibile chiedere il rimborso per due spettacoli

E’ possibile chiedere il rimborso dei biglietti o delle rate degli abbonamenti per gli spettacoli teatrali della Stagione 2019-2020 di Sansepolcro, che erano in programma tra l’8 marzo e il 3 aprile scorsi.



Si tratta degli spettacoli “Donna non rieducabile” (9 marzo) e “Coast To Coast” (18 marzo). Potranno essere rimborsati tramite voucher, e non in forma monetaria, a chi ne faccia richiesta presentando domanda entro il 16 aprile.

La richiesta deve arrivare via pec a [email protected] o anche via email a [email protected] allegando obbligatoriamente l’abbonamento/biglietto con scansione leggibile fronte retro.

Il Comune invierà tutte le richieste a Fondazione Toscana Spettacolo, che entro 30 giorni emetterà voucher che potranno essere utilizzati entro un anno dall’emissione, unicamente per eventi organizzati da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e trasformati in regolari titoli di accesso dalle biglietterie.



Il voucher potrà essere valido per più acquisti, anche in momenti diversi, o potrà essere a parziale copertura di un evento a maggior prezzo d’ingresso. In ogni caso sarà spendibile solo verso l’organizzatore che lo ha emesso.