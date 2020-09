Da lunedì riaprono le sale lettura e la sezione ragazzi della Biblioteca Comunale “Masaccio” di San Giovanni Valdarno

Alle sale letture sarà possibile accedere dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Il tempo massimo di permanenza in biblioteca sarà di due ore, nelle seguenti fasce orarie: mattina (dal lunedì al sabato) dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 13.00; nel pomeriggio (dal lunedì al venerdì) dalle ore 14.30 alle 16.30, e dalle 16.30 alle 18.30

I posti a disposizione nelle sale di lettura sono sedici, e potranno essere prenotati al numero 055-9126277 oppure inviando una mail a [email protected] con almeno ventiquattro ore di anticipo. Per prenotare le postazioni del lunedì è necessario farlo entro le ore 13.00 del sabato precedente, specificando il giorno e la fascia oraria richiesti.

In questa fase non sarà possibile prenotare per più di due volte (quattro ore) a settimana, né in fasce orarie consecutive.

Tutti gli utenti dovranno essere iscritti alla biblioteca.

Nel caso in cui l’utente prenotato non si presenta entro mezz’ora dall’inizio della fascia oraria per cui è fissata la postazione verrà resa disponibile. L’utente è comunque tenuto a liberare la postazione alla scadenza della fascia oraria di prenotazione.

Nel caso in cui rimangano postazioni libere da prenotazioni, queste potranno essere assegnate il giorno stesso in base all’ordine di arrivo degli utenti.

Le postazioni sono numerate e posizionate secondo le regole del distanziamento fisico: gli utenti non potranno cambiarle né spostare le sedie.

All’ingresso della Biblioteca è obbligatorio indossare la mascherina, sanificare le mani con l’apposito gel e comunicare il proprio nome con un documento di riconoscimento.

La mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza nella sala di lettura.

Gli utenti sono tenuti a seguire le indicazioni del personale e a rispettare tutte le regole relative alla permanenza in sede.

Richieste di ricerche o informazioni bibliografiche specifiche e richieste di prestito interbibliotecario/fornitura documenti dovranno essere rivolte via mail. Il catalogo della biblioteca è comunque sempre accessibile via web all’URL https://arezzo.biblioteche.it



Orario di aperture della sezione ragazzi: dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato ore 9-13.

Anche l’accesso alla sezione ragazzi sarà consentito su prenotazione e osservando le norme per la sicurezza anti Covid: mascherina, sanificazione delle mani all’ingresso e distanziamento. Nello spazio dedicato ai ragazzi potrà entrare un solo nucleo familiare per volta. I minori potranno entrare solo se accompagnati. Tutti dovranno essere iscritti alla biblioteca. La permanenza negli spazi è permessa solo per la scelta dei libri.



I bambini al di sotto dei sei anni per i quali non è previsto l’obbligo della mascherina potranno maneggiare esclusivamente i libri presi in prestito, la scelta dei materiali sarà a cura dei loro accompagnatori. Per coloro che si presentano con una richiesta già definita o che devono soltanto restituire un libro della sezione ragazzi potranno farlo al bancone della biblioteca prenotandosi esclusivamente per il prestito e/o la restituzione.