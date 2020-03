Da oggi il Comune di Montevarchi garantisce i soli servizi essenziali e casi di particolare urgenza

Il Comune di Montevarchi garantisce la presenza telefonica al numero 055.9108246 e al centralino del comune 055.91081 nei seguenti orari: dal lunedì al sabato ore 8.30 – 13.30 martedì e giovedì anche ore 15.30 – 17.30. Con lo stesso orario e nelle stesse giornate viene garantito il servizio di chat con un operatore a disposizione dei cittadini attivabile dal proprio computer, da tablet e smartphone collegandosi al sito www.comune.montevarchi.ar.it

Urban Center: il servizio resta chiuso al pubblico e dal suo interno sarà garantito il servizio telefonico, di chat e i servizi demografici essenziali.

Servizi Demografici restano aperti come servizi essenziali il raccoglimento delle registrazioni delle nascite e delle morti, il rilascio di certificati di morte, il rilascio di carte d’identità (solo per motivi di viaggi inderogabili all’estero e in caso di furto o smarrimento di tutti i documenti di identità). In questo caso è necessario chiamare il numero 055.9108246 per fissare un appuntamento.

Servizio Protocollo Non sarà aperto lo sportello presso l’Urban Center per la consegna a mano delle pratiche. Chiunque avesse necessità di protocollare un atto deve necessariamente scrivere alla pec del comune [email protected] E’ possibile scrivere e inviare i documenti anche per mail se non si dispone di un indirizzo di posta certificata, che comunque deve essere sempre inviato alla pec del comune

Servizio Politiche Sociali, Educazione, Istruzione, Formazione, Trasporti Scolastici ed altri Servizi Scolastici, Casa, Sport, Gemellaggi e Servizio Civile. Il servizio ha attivo un proprio numero diretto 0559108268 in orario di ufficio a cui risponderà un operatore in caso di necessità

Ufficio Tecnico il servizio ha attivo un proprio numero diretto 3357730085 in orario di ufficio a cui risponderà un operatore in caso di necessità

Servizi Urbanistici il servizio ha attivo un proprio numero diretto 055.9108255 in orario di ufficio a cui risponderà un operatore in caso di necessità

Servizi cimiteriali il servizio ha attivo un proprio numero diretto 0559108316 in orario di ufficio a cui risponderà un operatore in caso di necessità E’ possibile contattare anche il numero di cellulare 3357730091

Polizia Municipale il servizio resta aperto con l’obbligo di ingresso all’interno di una sola persona a turno. L’orario di apertura è il seguente: dal lunedì al sabato ore 9-13 e martedì e giovedì anche ore 16-19. E’ possibile contattare l’ufficio ai numeri telefonici 055.9108236 o 055.9103145

Protezione Civile/Pronto Intervento Giornaliero da attivare dopo l’orario di chiusura degli uffici 3357730090