Montevarchi: consegna di generi alimentari e di medicinali a domicilio per le persone fragini

L’amministrazione Comunale di Montevarchi in collaborazione con la Protezione civile, l’Associazione Nucleo Valdarno Superiore dei Carabinieri in Congedo, l’Associazione Bakonghe e la Cooperativa Giovani Valdarno hanno predisposto un servizio a chiamata telefonica rivolto alle persone fragili, per aiutare coloro che sono maggiormente in difficoltà in queste settimane a seguito delle disposizioni imposte dall’emergenza coronavirus.

L’attività è coordinata dal servizio Sociale del Comune di Montevarchi. Chiamando il numero riservato 3398761332 al quale risponderà la Protezione Civile di Montevarchi sarà possibile richiedere alcuni servizi come la consegna nella propria abitazione di generi alimentari di prima necessità, medicinali e prodotti farmaceutici. Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 20, ed è rivolto ad anziani, persone con disabilità e persone con una situazione medica o sanitaria a rischio.