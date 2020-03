Dalla Feltrinelli …. libri a domicilio

“Questo può essere un momento per prendersi del tempo per leggere, approfondire, viaggiare con la fantasia, studiare, giocare con i bambini… per far tutto questo non possono mancare i nostri migliori amici, i Libri!

Così abbiamo deciso di proporre un servizio di consegna a domicilio” comunica la Feltrinelli.

Ecco come funziona: “i lettori potranno rivolgersi alla nostra libreria sia via mail ([email protected]) che per telefono allo 05751482137. Le regole del servizio sono semplici: consegna gratuita entro il territorio del Comune di Arezzo (al momento dell’ordine verrà specificata data e ora di consegna e fattibilità), ordine minimo di 35 euro, prodotti a scelta presenti nel nostro negozio o su ordinazione, tra libri anche per bambini, film, musica, giocattoli, cartoleria…

I nostri librai sono sempre a disposizione e la libreria sarà comunque sempre aperta nel rispetto delle norme in vigore.

Ricordiamoci quanto diceva Giangiacomo Feltrinelli: “Il grado di civiltà di un paese sarà dato, in larga misura, da quello che la sua popolazione leggerà”

A giorni avremo anche un sito dedicato in continuo aggiornamento per i nostri servizi”.