Dalle terrazze di Casa Bruschi la rassegna Jazz&Wine

Ascoltare ottima musica jazz sorseggiando un bicchiere di buon vino in uno degli ambienti più scenografici del centro storico aretino: tutto questo è possibile grazie alla settima edizione della rassegna Jazz&Wine, ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini, che si terrà dal 20 agosto al 10 settembre per quattro giovedì di fila alle ore 21,15 nelle terrazze di Casa Bruschi.

Il primo appuntamento che inaugura la rassegna giovedì 20 agosto è il concerto degli OJT plus One: Raffaele Pallozzi al pianoforte, Rossano Gasperini al contrabbasso, Paolo Corsi alla batteria e lo special Guest Francesco Giustini alla tromba, che presenteranno il nuovo disco “SHARING”.

Le serate di Jazz&Wine a Casa Bruschi proseguono il 27 agosto con il gruppo “Jazzin’ology” e il 3 settembre con il “viaggio nella musica popolare brasiliana” del duo Dipentima-Martinelli, per concludersi giovedì 10 settembre con la presentazione del disco “ROJI” dei Japanese Garden.

“Anche quest’anno abbiamo voluto mantenere la linea artistica che ormai contraddistingue la rassegna “Jazz&Wine“, ovvero garantire al pubblico una proposta vasta e variegata” – commenta Francesco Giustini, presidente dell’Associazione Jazz On The Corner. “Perché il jazz è davvero un genere dalle mille sfumature, un serpente che cambia continuamente pelle. E allora spazio alla tradizione, ma anche alla presentazione di nuovi progetti originali, spazio ai giovani così come ai professionisti affermati.”

Tutte le degustazioni sono curate dalla Strada del Vino Terre di Arezzo e Centro Guide Arezzo e Provincia

La rassegna è realizzata con la preziosa collaborazione del bistrot Taste in Corso Italia.

Il costo di ogni serata è di 12,00 euro a persona, compresa prima degustazione

Dato il numero limitato di posti la prenotazione è obbligatoria.

Programma Jazz&Wine 2020

20 agosto

OJT plus One

Presentazione del disco “SHARING”

Raffaele Pallozzi, pianoforte

Rossano Gasperini, contrabbasso

Paolo Corsi, batteria

Guest: Francesco Giustini, tromba e flicorno

27 agosto

Jazzin’ology

“Dal jazz standard al jazz elettrico”

Emanuele Caporali, sax tenore

Enrico Orlando, pianoforte

Roberto Grigiotti, basso elettrico

Marco Pierucci, batteria



3 settembre

Dipentima-Martinelli duo

“Viaggio nella musica popolare brasiliana”

Fiorella Dipentima, voce, tastiere, piccole percussioni

Samuele Martinelli, chitarra



10 settembre

Japanese Garden

Presentazione del disco “ROJI”

Federico Carnevali, chitarra

Giovanni Miatto, basso acustico

Carmine Casciello, batteria

Info:

Fondazione Ivan Bruschi, Corso Italia 14 – Arezzo, tel. 0575/354126.

Aperti dal martedì alla domenica con orario 10.00-13.00 / 14.00-18.00