Dallo sport una donazione all’Accordo centro di socializzazione di Subbiano

Lo sport è a sostegno del sociale e a Subbiano lo dimostra con una donazione di 800 Euro al Centro di Socializzazione L’Accordo.

Lo sport in questione è quello dei motori che affrontano percorsi offroad e del blocco al differenziale, sono i piloti dei fuoristrada dell’associazione Tasso 4 x 4 ad essere i protagonisti di questo bel gesto a sostegno dei progetti del Centro che si occupa da anni di disabilità cognitive. A presenziare alla consegna Il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini “Il nostro territorio” ha ricordato” è pieno di associazioni che sostengono il sociale, come il Tasso 4 x 4, un gruppo di appassionati che è poco conosciuto nel centro del paese perché la loro attività sportiva si svolge soprattutto nella parte collinare e montana con raduni che danno anche vitalità alle piccole frazioni”.Tutti emozionati con un bell’assegno di una curiosa Banca di Catenaia firmato alla consegna del vero contributo dal presidente Giorgio Nocciolini “Anche quest’anno” ha detto” grazie al 2° raduno fuoristrada che si è svolto a Falciano abbiamo potuto fare beneficienza in attesa delle altre attività che ci aspettano per questo 2020, come l’organizzazione della 3^ gara di campionato trial 4×4 che si svolgerà nel territorio di Bibbiena, il supporto alla due Mari che avrà 3 giorni di fuoristrada anche nella zona di Catenaia, per concludere con il raduno rosa …dove guidano solo le donne a luglio” .

Una donazione che come ha detto la responsabile del Centro L’Accordo, Laura Ruggeri , per la cooperativa sociale L’Albero e La Rua “servirà per portare avanti i nostri progetti del centro , ma soprattutto ci fa piacere l’attenzione di questa associazione ,dove una marcia in più conta, verso chi è proprio meno abile nello sport e nelle autonomie ma soprattutto ci fa piacere una relazione di frequenza con i nostri 13 ospiti ,che consentirà ai giovani di vivere una giornata con loro, con i loro fuoristrada , per una prova speciale in montagna “