Daniele Farsetti, “Ghinelli, un passo indietro per il bene della città”

“La vicenda Coingas, ma anche quella Estra per la nomina di Macrì presidente, oggi riceve un suo primo epilogo, chiuse le indagini preliminari. Per gli amministratori Ghinelli e Merelli abuso d’ufficio in concorso.

Patto Civico per Arezzo, senza nessuna volontà di entrare nel merito giudiziario, anticipando le eventuali risultanze, ma esprimendo una valutazione esclusivamente politica evidenzia come il quadro che emerge dalle notizie e dalle registrazioni audio, rese pubbliche dagli organi di informazione, tratteggia uno scenario che difficilmente si coniuga quanto meno con il principio di terzietà rispetto alla gestione della cosa pubblica. Questo certificato adesso anche dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari.

A questo punto, per il bene della città, che dovrebbe essere il principio ispiratore di ogni azione politica, chiediamo formalmente al candidato Ghinelli di fare un passo indietro. Troppo grave il rischio, nel caso di sua rielezione, di doversi dimettere poco dopo.”

Daniele Farsetti – Patto Civico per Arezzo