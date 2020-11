Danneggiata a colpi di sassi la vetrina di un bar del centro denunciate 4 persone

Arezzo – Nella decorsa notte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nel centro città, hanno denunciato 4 persone per aver danneggiato a colpi di sassi una vetrina di un bar del centro di Arezzo.

I fatti sono avvenuti subito dopo le 22 quando, nel piazzale della Stazione ferroviaria di Arezzo, in Piazza della Repubblica, un residente ha sentito dei forti rumori provenire da un locale vicino. I militari del Radiomobile, immediatamente giunti sul posto, hanno riscontrato che un bar della zona aveva la vetrata infranta con dei sassi.

Le spedite indagini sul posto consentivano ai Carabinieri di individuare e fermare 4 uomini che, alla vista della pattuglia, si stavano dando alla fuga in Via Guido Monaco e che, dagli immediati riscontri, sono stati identificati quali i responsabili del danneggiamento.

I quattro soggetti, tutti originari del nordafrica, dai 30 ai 35 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, sono stati quindi denunciati per il reato di danneggiamento aggravato. Gli stessi sono stati inoltre sanzionati per non aver rispettato l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio dalle ore 22.00 alle ore 5.00 ai sensi della normativa di contrasto al Covid-19.