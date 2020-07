D’Ettore e Mugnai – Forza Italia: “Il Governo ripristini il corretto funzionamento degli uffici della motorizzazione civile di Arezzo”

Il governo proceda “con urgenza ad adottare provvedimenti necessari a ripristinare il corretto ed ordinato funzionamento degli uffici della motorizzazione civile di Arezzo”.

Così, in un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i deputati di Forza Italia Maurizio D’Ettore e Stefano Mugnai.

Nell’atto ispettivo i parlamentari azzurri evidenziano come “nonostante la ripresa degli esami per il conseguimento delle patenti di guida sia stata prevista con apposite linee guida emanate dal Ministero, nella provincia di Arezzo risulta estremamente difficoltoso svolgere le sessioni di esame, rendendo impossibile in tal modo smaltire la mole di richieste arretrate accumulatesi nel periodo di sospensione. I blocco delle sessioni è dovuto al fatto che l’ufficio della motorizzazione civile è privo di personale qualificato per svolgere il ruolo di esaminatore”.

“La difficoltà di accedere agli esami per il conseguimento della patente di guida – si legge nel testo dell’interrogazione – rischiano di produrre conseguenze negative anche sul fronte occupazionale, poiché nella provincia di Arezzo sono numerosi i soggetti che necessitano di patenti superiori per poter svolgere attività lavorative di carattere stagionale. Il mancato conseguimento dell’abilitazione alla guida preclude anche le possibilità lavorative”