Dichiarazione del Sindaco di Sansepolcro

“Si continuano a registrare zero nuovi positivi e questa è chiaramente una bella notizia.

Però oggi vorrei soffermarmi su due aspetti :

Il primo e’ che NON c’e’ stato il “tana libera tutti”. Va bene uscire per una passeggiata ma cerchiamo di restare il più possibile vicino a casa, di mantenere due metri di distanza e indossare la mascherina. Il bel tempo non ci deve trarre in inganno, siamo ancora in emergenza.

L’altro punto riguarda mascherine e guanti. Non si buttano a terra. Non si può vedere che strade e piazze siano disseminate da dispositivi di sicurezza buttati senza contegno. Non è accettabile. Faccio appello al senso civico che caratterizza questa comunità.”