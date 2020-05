Digital Open Days dell’Università di Siena, grande partecipazione. Si concludono oggi le giornate di orientamento

Oltre 3500 visualizzazioni su Facebook e YouTube dell’evento di presentazione e più di 650 visite nelle stanze virtuali dei dipartimenti, ad un giorno dalla conclusione: è stato un successo la partecipazione dei ragazzi alla prima edizione in modalità virtuale degli open day dell’Ateneo senese, che si chiudono oggi, 20 maggio.

“I numeri sono molto incoraggianti e confermano il grande interesse per l’Università di Siena”, spiega la professoressa Maria Rita Digilio, delegata all’Orientamento e al Tutorato dell’Ateneo senese. “Credo che in questo momento di emergenza i ragazzi e le loro famiglie sentano la necessità di un contatto diretto con l’Università, i docenti, gli studenti tutor e il personale degli uffici, per avere informazioni chiare e un segnale di presenza e rassicurazione”.

Durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 l’Università di Siena non ha mai interrotto il dialogo con gli studenti delle scuole superiori, attraverso numerose iniziative, dalle videolezioni ai colloqui con i docenti, il personale e i tutor su Skype e Gmeet. Da lunedì 18 maggio, l’Ateneo ha aperto virtualmente le proprie porte per far conoscere i corsi, i servizi e più in generale la vita nella città universitaria.

“Le informazioni sono disponibili già da tempo on line – aggiunge la professoressa Digilio – attraverso il portale dedicato all’orientamento “OrientarSi”, ma in queste tre giornate la differenza l’ha fatta la possibilità di poter incontrare, anche se a distanza, le persone che lavorano ogni giorno per offrire una didattica e dei servizi di qualità, in un momento così importante per il futuro dei ragazzi come quello della scelta del percorso di studi universitari “.