Disinfestazione zanzare. Stanotte il primo intervento nel capoluogo e nelle frazioni

Quest’anno il servizio di disinfestazione adulticida di zanzare prevede due interventi sull’intero territorio comunale. Il primo è in programma stanotte dalle ore 23.00 fino alle 6, nel capoluogo e nelle frazioni.

Il secondo è in programma nella notte tra martedì 25 agosto e mercoledì 26 agosto dalle ore 23.00 fino alle 6, sempre nel capoluogo e nelle frazioni.

La disinfestazione si svolgerà con l’utilizzo di due atomizzatori professionali, i prodotti utilizzati sono certificati dal Ministero della Sanità. Per una maggiore precauzione, durante l’orario di intervento, si invita la cittadinanza a non sostare fuori dalle proprie abitazioni; non lasciare le finestre aperte; non lasciare panni stesi; non lasciare esposti al trattamento alimenti o bevande; lavare accuratamente frutta e verdura prima di consumarla; non lasciare animali da compagnia all’esterno delle proprie abitazioni.