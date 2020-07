Montevarchi Estate 2020, rassegna cinematografica “Quelle sere al cinema”, proiezione del film “Rebecca la prima moglie”

Continua venerdì 31 luglio alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. L’evento di questa sera fa parte della Rassegna cinematografica dal titolo “Quelle sere al cinema”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Varchi Comics.

Sarà proiettato il film “Rebecca la prima moglie”, un film del 1940 diretto da Alfred Hitchcock, tratto dal romanzo Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier, vincitore di due Premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. Il film è stato distribuito in Italia anche con i titoli La prima moglie (Rebecca) e Rebecca. Scelto come film di apertura al primo Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1951, nel 1940 il National Board of Review of Motion Pictures l’ha inserito nella lista dei migliori dieci film dell’anno.

Questa la trama del film: a Monte Carlo una giovane dama di compagnia, di cui non conosceremo mai il nome, incontra e sposa il ricco e aristocratico Massimo de Winter. Questi è vedovo della prima moglie, Rebecca, con cui ha vissuto nel castello di Manderley, in Inghilterra. Rebecca era morta nell’affondamento del suo yacht, il marito aveva riconosciuto il cadavere e la donna era stata seppellita nella cappella di famiglia. Massimo e la nuova moglie, giovane e ingenua, giungono al castello, dove la governante, la signora Danvers, una donna dal volto duro e inquietante, nutre ancora un’ammirazione incondizionata nei confronti della precedente datrice di lavoro e il ricordo ossessionante di lei conduce la nuova moglie alla gelosia e all’esasperazione. Danvers in effetti manifesta un affetto maniacale, pur mantenendo atteggiamenti distaccati. La seconda signora de Winter si sente inferiore per natali, cultura e bellezza, inoltre sente che lo spettro di Rebecca è incombente, sia nella casa che nei pensieri del marito.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– presso il sito di eventibrite al link: https://quelleserealcinema.eventibrite.it