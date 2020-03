Don Alvaro prega per il personale sanitario

Don Alvaro, sacerdote di riferimento per la chiesa aretina, ha dedicato una preghiera al personale sanitario e agli addetti alla sanificazione, che in questo momento, ora dopo ora, lottano contro il Cornavirus.

“In questa dolorosa via Crucis della nostra Patria siete voi a svolgere il compito di consolare e aiutare a portare questa pesante croce. Cristo e la sua Madre addolorata ve ne sono grati e soffrono insieme a voi, non siete soli”.

Ha detto don Alvaro in un video messaggio inviato al presidente dell’ordine degli infermieri aretini, Giovanni Grasso.