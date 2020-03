Donazione all’Ospedale del Casentino dall’Avis di Castel Focognano nel suo 30° anniversario

La sezione Avis di Castel Focognano ha donato mille euro all’Ospedale del Casentino, dando così il proprio contributo come associazione di volontariato a superare questo momento difficile. Il problema sanitario del Covid-19 sta infatti mettendo a dura prova il tessuto sociale dell’intero paese e tutti sono chiamati a fare la propria parte.

«Vogliamo ringraziare tutti i donatori – interviene il Presidente Luca Pietrini – che in questi giorni non hanno fatto mancare le donazioni di sangue e plasma, in un momento così complicato i donatori hanno risposto “presente”».

Quest’anno la sezione Avis di Castel Focognano festeggia il 30° anniversario dalla fondazione, era in programma una festa per celebrare l’evento in primavera, anche per questo è stato deciso di fare una donazione, certi che tutti i donatori apprezzino questa decisione. «Speriamo comunque di poter festeggiare insieme a tutti i donatori e ai simpatizzanti dell’associazione quando tutto sarà tornato alla normalità» – conclude Pietrini.