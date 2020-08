Una donna di 66 anni residente ad Arezzo è caduta, nel tardo pomeriggio, da un dirupo sovrastante il fiume Arno. L’incidente si è verificato in località Vado, nel comune di Capolona. Nella caduta da 5 metri e nell’impatto con il terreno (non è caduta in acqua) la donna ha riportato vari traumi. Sono intervenuti l’ambulanza, l’elicottero Pegaso 2 e i Vigili del fuoco. E’ stata quindi trasportato in codice verde con il Pegaso all’ospedale di Siena.