Due importanti nomi per la lista con Arezzo a sostegno di Marco Donati

La lista civica “Con Arezzo – Innovazione, Sostenibilità Territorio”, a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Donati, si arricchisce di due nuovi e importanti nomi: l’ambasciatore Stefano Cacciaguerra e l’architetto e docente Sandra Marraghini.

Stefano Cacciaguerra proviene dai ranghi della carriera diplomatica. Ha ricoperto numerosi incarichi internazionali in sedi di prestigio specializzandosi sui temi della diplomazia culturale e della cooperazione scientifica. Tra le sedi in cui ha prestato servizio figurano la rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a New York, il consolato generale a Chicago, alcune sedi dell’area latino-americana tra cui il Venezuela e il Messico.

È stato, inoltre, ambasciatore in Honduras e nel Granducato di Lussemburgo. Nel corso della sua lunga carriera all’estero ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto con la città di Arezzo e la Val di Chiana, dove risiede la sua famiglia. Come console onorario di Lussemburgo e coordinatore della Fondazione Val di Chiana Promozione, ha infatti contribuito a sviluppare legami tra la Toscana, le istituzioni europee e i paesi del Benelux.

“La visione di Marco Donati e della sua squadra pone al centro del programma un progetto di futuro della città di Arezzo che coniuga i formidabili asset del patrimonio storico-culturale della città, mobilitando nel contempo le energie visionarie di tanti giovani talenti, alcuni dei quali all’estero, chiamandoli a contribuire con le loro esperienze innovative alla crescita del loro territorio d’origine in settori strategici come la formazione, l’innovazione, i big data, la logistica e l’alta velocità.

Intorno alla candidatura a sindaco di Marco Donati si sono catalizzate importanti energie e professionalità. È tempo che la società civile del nostro territorio riprenda in mano le redini del proprio futuro” spiega l’ambasciatore Stefano Cacciaguerra.

La dottoressa Sandra Marraghini è architetto e docente di Geometria descrittiva presso l’Università degli studi di Firenze. Esperta d’arte e autrice di alcuni libri dedicati a Piero della Francesca e alle sue opere.

“Oltre la stima che nutro nei confronti di Marco Donati, ho deciso di sostenere la sua candidatura a sindaco di Arezzo perché credo nel progetto delle sue liste civiche, un progetto in cui l’innovazione, la condivisione di idee e l’apertura al confronto sono vissuti come opportunità e non come elementi di crisi. Il programma di Donati mi ha entusiasmato perché parla d’innovazione anche in ambito culturale: la nostra città presenta un patrimonio culturale inestimabile che necessita di essere maggiormente valorizzato perché possa contribuire al rilancio economico. Mai come adesso dobbiamo puntare su tutte le energie e le potenzialità del nostro stesso territorio” ha dichiarato Sandra Marraghini.